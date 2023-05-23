В спецоперации погиб доброволец Анатолий Богачев из Красноармейского района

Фото: Телеграм-канал Александр Зотов

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Анатолий Богачев. Об этом глава МО Александр Зотов сообщил в телеграм-канале.

Руководитель рассказал о добровольном решении земляка пойти отстаивать мир на Донбассе. Для этого Богачев подписал контракт с частной военной компанией. Солдат посмертно награжден Орденом Мужества.

В честь подвига Анатолия Богачева в Красноармейске появился памятный знак. Мемориальную доску открыли на фасаде школы № 2.