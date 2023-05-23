фото: пресс-служба Губернатора

Губернатор Роман Бусаргин поздравил саратовских школьников с Последним звонком. Поздравление глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

- Дорогие выпускники, родители, учителя! Примите самые искренние поздравления с праздником последнего звонка! Для ребят, которые выходят из стен школы, начинается самый важный этап: выбор профессии, поступление в вуз или техникум, первые самостоятельные решения.

Но сколько бы интересных событий ни происходило в юности, школьные годы в памяти останутся навсегда: душевное тепло первой учительницы, поддержка родителей, забота всех, кто давал знания и был рядом.

Слова благодарности и поздравления - учителям. Успехи ребят – это, безусловно, и ваши успехи. Побеждая в олимпиадах, спортивных турнирах, творческих конкурсах, ваши ученики поровну делят все эти достижения с вами. Потому что все эти годы вы помогали детям раскрыть себя, воспитывали в них любовь к Родине, учили главному – ответственности за свои поступки.

Всем, для кого сегодня прозвенит последний звонок, желаю новых успехов, новых целей и новых побед!, - высказался глава региона.