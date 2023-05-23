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НовостиПроисшествия23 мая 2023 4:47

В Заводском районе кирпич выпал из стены пятиэтажки на голову мальчика

Елена Маркелова
Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Заводском районе началась процессуальная проверка после того, как ребенок получил на улицу травму. Информацией с нами поделилась пресс-служба регионального главка.

Как выяснили следователи, накануне вечером пострадавший был во дворе дома на улице Ново-Астраханской. В это время с кирпичной кладки стены 5-этажного дома № 60 на голову ребенка упал кусок от кирпича. Мальчик травмировался. В больнице ему оказали первую помощь и отпустили домой.

Сотрудники следкома осмотрели место происшествия. Они работают над выяснением обстоятельств инцидента.