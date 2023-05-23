У помощников саратовских депутатов увеличится зарплата

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

У помощников депутатов Саратовской облдумы вырастет заработная плата. Информация была обнародована в ходе заседания комитета по госстроительству.

Инициаторами проекта стали руководители всех фракций регионального парламента. Народные избранники предложили повысить предельную планку фонда оплаты труда своих помощников с 75 тысяч до 100 тысяч рублей. Поскольку максимальное число помощников одного депутата не может превышать пять, то каждый из них в будущем сможет рассчитывать на зарплату в 20 тысяч рублей.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента.