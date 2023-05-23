Два кургана и поселение Саратовской области стали объектами культурного наследия

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Два кургана и одно поселение стали объектами культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба областного профильного комитета.

Речь идет об объектах в Красноармейском, Энгельсском и Татищевском районах. В минувшем феврале археолог Надежда Лебедева сообщила в комитет культурного наследия о том, что у поселка Совхозный Красноармейского района находится курган «Бальцер I». Месяцем позже археолог Владимир Лопатин выявил группу курганов «Мечетка 1» в поселке Новопушкинский Энгельсского района. Параллельно в Татищевском районе археолог Ольга Жемкова обнаружила поселение «Овраг Лобанов-2» в селе Курдюм.

Специалисты комитета культурного наследия не только включили находки в перечень выявленных объектов культурного наследия, но и утвердили границы территорий объектов, а также режим их использования.