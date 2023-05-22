В Саратове временно закроют два железнодорожных переезда в Гагаринском и Ленинском районах

Архив КП Фото: Виталий КАРНАУХ

Через два железнодорожных переезда в Саратове в течение нескольких дней будут закрывать на время по причине ремонта на них. Информацию распространила пресс-служба ПривЖД.

В первом случае речь идет о переезде на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский в Ленинском районе. Участок на пересеченим с Сокурским трактом закроют:

- 23 мая с 13:30 до 16:30;

- 24 мая с 11:30 до 13:30;

- 25 мая с 13:45 до 16:45;

- 27 мая с 00:00 до 03:00.

Добраться до места назначения можно будет через проспект Строителей, по улице Шехурдина, Московскому шоссе.

Кроме этого с 22:00 28 мая до 4:00 29 мая перекроют переезд на 13 километре станции Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Красный Текстильщик в Гагаринском районе Саратова). Объехать его предлагается через переезд на 16 километре станции Багаевка (пересечение с автодорогой Багаевка – Александровка). Другим вариантом железнодорожники назвали объездную дорогу через станцию Кокурино (пересечение с улицей Азина в Заводском районе Саратова).