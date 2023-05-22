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НовостиОбщество22 мая 2023 15:56

23 мая перекроют движение на улице Комсомольской в Саратове

Ограничение движения будет носить временный характер
Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра будет ограничено движение автомобилей по улице Комсомольская. Об этом сообщила пресс-служба администрации Саратова.

В мэрии уточнили, что проезд будет невозможен на участке от улицы Первомайская до улицы Московская с 07.30 до 12.00.

Ограничение не распространяется на авто оперативных и аварийно-технических служб, которые направляются устранять коммунальные аварии. Также беспрепятственно на своих машинах саратовцы могут проехать через этот участок, если движутся к месту жительства.