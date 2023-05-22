Сергей Тюклин назначен прокурором Балтайского района

Фото: прокуратура Саратовской области

Прокурором Балтайского района назначен Сергей Тюклин. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Соответствующий приказ подписал генпрокурор Российской Федерации. Сергею Тюклину 37 лет. На службе он находится с 2007 года. В послужном списке Сергея Сергеевича значатся Ровенский МО и Ленинский район Саратова. Далее он был сотрудником отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в соцсфере региональной прокуратуры. С февраля 2021 года Тюклин был старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением законов в соцсфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области.

Сергей Тюклин имеет поощрения от прокурора Саратовской области.