Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 14:06

Сергей Тюклин назначен прокурором Балтайского района

Елена Маркелова
Фото: прокуратура Саратовской области

Фото: прокуратура Саратовской области

Прокурором Балтайского района назначен Сергей Тюклин. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Соответствующий приказ подписал генпрокурор Российской Федерации. Сергею Тюклину 37 лет. На службе он находится с 2007 года. В послужном списке Сергея Сергеевича значатся Ровенский МО и Ленинский район Саратова. Далее он был сотрудником отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в соцсфере региональной прокуратуры. С февраля 2021 года Тюклин был старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением законов в соцсфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области.

Сергей Тюклин имеет поощрения от прокурора Саратовской области.