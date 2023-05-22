фото: Архив КП

В минувшие выходные за руль сели 17 пьяных саратовцев. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В минувшие выходные с 19 по 21 мая городская Госавтоинспекция провела очередной рейд «Трезвый водитель». По его итогам было задержано 17 человек, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Семь водителей сели за руль «под градусом» впервые.

Пятеро автовладельцев отказались пройти медицинскую проверку на опьянение.

Вторая пятерка пьяных лихачей была задержана в нетрезвом состоянии во второй раз. Их ожидает наказание в рамках статьи 264 УК РФ.