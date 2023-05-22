Саратовцам напоминают о закрытии на реконструкцию трамвайного маршрута №9. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

25 мая в Саратове закроется на реконструкцию трамвайный маршрут №9. В этот же день начнутся демонтажные работы на участке ул.Огородная- ул. Клочкова

С 24 апреля увеличивается количество автобусов на 13-ти маршрутах регулярных перевозок: №№ 18Д, 23, 58, 57, 55, 55А, 63, 60, 3, 79, 16, 26, 110. Кроме того, по поручению губернатора Романа Бусаргина дополнительно откроется новый автобусный маршрут № 19 «1-й Просяной проезд - Мирный переулок». Этот маршрут будет обслуживаться пятью автобусами большой вместимости с предоставлением права льготного проезда по «Транспортной карте» и тарифами «Саратовгорэлектротранс». Наличный расчет составит 30 рублей, безналичный – 27 рублей. Интервал движения автобусов – 15-17 минут.

По вопросам организации работы общественного транспорта и расписания в период закрытия трамвая №9 пассажиры могут обратиться:

- в ТГ-канала «Скоростной трамвай»

На горячие линии:

- «Скоростной трамвай» + 7 937-25-10-797 - с 9.00 до 18.00

- МКУ «Транспортное управление» 8 (8452) 28-69-48 (круглосуточно)

- МУПП «СГЭТ» 8 (8452) 52-41-38 (круглосуточно)