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Роман Ковальский проинспектировал ход посевной в Ивантеевском районе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Саратовской области.

С ходом посевной кампании в сельскохозяйственной артели «Заречье» зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский ознакомился в ходе рабочей поездки в Ивантеевский муниципальный район.

Председатель артели Василий Малыхин рассказал, что под урожай 2023 года в колхозе посеяно зерновых и зернобовых на площади более 350 га, подсолнечника – более полутора тысяч гектар. Кормовые культуры в этом году займут 830 га.

Кроме этого,на пастбищах «Заречья» глава аграрного ведомства региона осмотрел содержание молочного крупного рогатого скота. На 1 мая поголовье крупного рогатого скота молочного направления составило здесь 1280 голов, в том числе 420 коров, а общий надой за 2023 год составляет 917,7 тонны.

Также в ходе посещения Ивантеевского района Роман Ковальский побывал в селе Раевка, где осмотрел благоустройство общественной территории на улице Молодежная. Работы ведутся в рамках реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».