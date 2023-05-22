Фото: Архив КП
В Саратовской области на неделе прогнозируется до 27 градусов тепла и кратковременные ливни. Об этом сегодня, 22 мая, рассказала корреспонденту «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.
Воздушные потоки имеют юго-восточные и южные направления, соответственно, на территории области, как и в Поволжье, поступает теплая воздушная масса, а в Левобережье даже жаркая.
По средним значениям температурный фон будет очень близким к климатической норме, возможно даже на 1-2 градуса выше.
На прошлой неделе уже произошел переход среднесуточной температуры через 15 градусов в сторону дальнейшего повышения, что знаменует начало метеорологического лета на территории нашей области.
В рабочие дни температура воздуха в регионе в дневные часы прогнозируется от +22 до +27 градусов, ночью + 9 +14 градусов.
В Романовском, Балашовском, Ртищевском, Аркадакском и Аткарском районах сегодня во второй половине дня, а также предстоящей ночью и утром ожидаются осадки в виде кратковременных дождей. В период осадков температура воздуха составит +19 +22 градуса.
В Саратове средняя температура воздуха днем от +22 до +27, ночью +10 +13 градусов.
Кроме того, 25-26 мая жителей Саратова местами ожидают непродолжительные осадки в виде ливневых дождей.
Кроме того, синоптик добавила, что в большинстве районах области прогнозируемые погодные условия будут способствовать нарастанию интенсивности пожароопасности.
Температура воды в Волге по состоянию на сегодняшнее утро 14,4 градуса.
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