Пес по кличке Арес задержал саратовских наркодилеров. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Саратовской области

У стен исправительной колонии №17, которая расположена в городе Пугачеве, задержаны двое мужчин, которые пытались перебросить наркотики через стену исправительного учреждения.

Обоих жителей Энгельса 1983 и 1999 годов рождения задержал пес по кличке Арес. Они подъехали к колонии на автомобиле Lada Granta белого цвета с подложными номерами. В момент, когда злоумышленники пытались перебросить через стену сверток, их заметили сотрудники, охраняющие колонию.

Развернув пакет, были обнаружены части наркотического растения зеленого цвета. У одного из мужчин уже есть судимости за распространение запрещенных веществ, разбой и кражу.

В настоящее время задержанными занимается следствие.