фото: архив КП

Рецидивист из Заводского района пойдет под суд за игрушечный автомат и пять тысяч рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратилась 31-летняя женщина. По ее словам, 8 апреля в районе в Заводском районе ребенок оставил на детской площадке рюкзак с деньгами — 5 тысяч рублей и игрушечный автомат. Когда ребенок вернулся за забытыми вещами, ничего уже на месте пропажи не было.

Полицейские разыскали предполагаемого преступника. Им оказался 49-летней ранее судимый местный житель. Мужчина пояснил, что деньги потратил, а игрушку — выкинул. Гражданин находится под подпиской он не выезде.