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Жители Октябрьского района завтра останутся без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». Коммунальщики напоминают о плановом отключении холодного водоснабжения в Октябрьском районе завтра, 23 мая. В целях подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период будет произведено отключение водоводов зоны действия ВНС «Политехническая» абонентам следующих улиц:

- 3-й Парковый пр., 49;

- 4-й Парковый пр., 1-7, 1/7;

- Клочкова, 9а, 15, 15а;

- Политехническая, 47, 47а, 49, 51/55, 55/59, 61/63, 65/1, 65-69 (нечетные номера домов).