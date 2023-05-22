Фото: ТГ-канал "Глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев"

Участнице Великой Отечественной войны Александре Семеновне Ивановой исполнилось 100 лет. Глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев поздравил именинницу с юбилеем.

Александра Семеновна родилась 22 мая 1923 года в Пензенской области на железнодорожной станции Колышлей Приволжской железной дороги в многодетной семье.

Окончив школу, Александра Семеновна выучилась в фельдшерско-акушерской школе, после чего работала акушеркой в больнице на железнодорожной станции Тамала Пензенской области.

В 1943 году ее призвали в состав прифронтового сортировочного эвакогоспиталя, который передвигался вслед за линией Первого Украинского фронта. Госпиталь был расположен близко к фронту и не раз подвергался обстрелу.

В ночь с 8 на 9 мая Александра Семеновна дежурила. В эти дни госпиталь находился в 40 километрах от Берлина. Наблюдая, как на рассвете небо озарилось ярким красным заревом, люди подумали об очередном обстреле.

Оказалось, залпы извещали о долгожданной победе.

Закончилась война. Александра Семенова продолжала работать акушеркой в роддоме. Вышла замуж, родила сына. Фронтовая подруга Александры Семеновны умерла от онкологии, после чего она взяла на воспитание двух ее дочерей.

Александра Семеновна переехала в Саратовскую область, когда одна из дочерей поступила в ВУЗ Саратова. С 1976 года она проживает в Балаково, где работала медсестрой в поликлинике. Общий медицинский стаж Александры Семеновой 46 лет.

Глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев поздравил именинницу с юбилеем.

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