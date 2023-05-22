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НовостиОбщество22 мая 2023 11:59

В Саратове с 25 мая начнется строительство линии скоростного трамвая

Роман Бусаргин поручил главе города и министру транспорта лично контролировать организацию движения
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба губернатора

фото: пресс-служба губернатора

В Саратове с 25 мая начнется строительство линии скоростного трамвая. Об этом стало известно сегодня, 22 мая, в ходе ПДС, в котором участвовали Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, министры, зампреды.

Губернатор упомянул, что в Саратове 25 мая начинается строительство линии скоростного трамвая. В связи с этим временно приостанавливается движение маршрута №9. С 24 мая запустят дублирующие автобусы. Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев и глава города Лада Мокроусова должны лично проверять организацию движения.

— Как минимум первые два дня вы должны начинать свой рабочий день с поездки по этому маршруту. Посмотреть, насколько это удобно людям, выяснить недочеты и пожелания жителей. Если есть необходимость – сразу же что-то скорректировать, — поставил задачу губернатор.