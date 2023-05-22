Саратовские 14-летние школьники в День детских общественных организаций получили паспорта

В рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России» юным жителям Саратова в День детских общественных объединений и организаций торжественно вручили паспорта. Местом проведения мероприятия стал Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова.

Паспорт гражданина Российской федерации получили 30 школьников Саратова, которые имеют значительные достижения в учебе, спорте, социально значимой деятельности.

На мероприятии заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов обратился к ребятам со словами: «Сегодня вы получаете документ, который будет сопровождать вас на протяжении всей вашей жизни – паспорт гражданина Российской Федерации. И, конечно, он должен вручаться в такой торжественной обстановке. На протяжении всего этого года такие церемонии будут проходить постоянно. В этом году юным гражданам Российской Федерации будет вручено более 3000 паспортов на территории Саратовской области, более 500 000 на территории всей Российской Федерации. Важно, чтобы вы это запомнили, чтобы вы всегда гордились, что вы гражданин России, гордились паспортом, гимном, флагом и страной. Я всех вас поздравляю!»