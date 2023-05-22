фото: пресс-служба облсуда

Суд оставил без изменений приговор в отношении экс-прокурора Андрея Пригарова. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

Ранее, 31 марта, суд приговорил бывшего прокурора к пяти годам колонии общего режима за мошенничество, а так же оштрафовал на 200 тысяч рублей.

По версии следствия, Пригаров с 2004 года работал в органах прокуратуры на различных должностях. С 2013 года по 2014 год в производстве Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области находилось уголовное дело в отношении Чугунова. Находившийся в дружеских отношениях с Пригаровым подозреваемый попросил его помочь с уголовным делом. Пригаров согласился и получил от Чугунова недостроенный дом, но на ход уголовного дела не повлиял и повлиять не мог, в итоге Чугунов был признан виновным.

В январе 2021 года Пригаров был освобожден от должности прокурора Кировского района Саратова и уволен из органов прокуратуры.

Апелляция, поданная экс-прокурором не была удовлетворена, и приговор остался в силе.