Саратовские педагоги смогут поучаствовать в конкурсе и получить премию 200 тысяч рублей

Архив КП Фото: Даниил ОПАРИН

В Саратове пройдет конкурс лучших учителей, получивших значительные достижения в педагогической деятельности в 2023 году

Как сообщает Министерство образования области, для преподавателей Саратова стартовал конкурс, в результате которого лучшие учителя смогут получить 200 тысяч рублей. Оцениваются достижения в педагогической деятельности в 2023 году.

Требования к участнику:

- объем учебной нагрузки должен составлять не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы;

- стаж педагогической деятельности не менее 3 лет;

- основным местом работы должна выступать образовательная организация.

Для участия в конкурсе учителям необходимо подать документы с 22 по 31 мая в министерство образования области (адрес: г. Саратов, ул. Соляная, 32, кабинет № 113, время: в рабочие дни с 10.00 до 12.00. и с 14.00 до 16.00)

Информацию о порядке проведения конкурса можно посмотреть на сайте министерства образования области

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