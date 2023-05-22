Саратовский «Пионер» победил во всероссийском конкурсе

фото: официальный сайт проекта

Центр культуры «Пионер» из Саратова стал победителем всероссийского конкурса «Точки притяжения» и включен в систему маршрутов проектов «Больше, чем путешествие» и «Больше, чем работа».

«Пионер» получил золото в номинации «Культура». На его площадке будут проведены мероприятия от платформы Добро.РФ, конкурс «Твой Ход», встречи клуба молодых предпринимателей, выступят спикеры от Российского общества «Знание», эксперты «Росмолодежь» и арт-кластера «Таврида».

Официально на федеральном уровне «Пионер» признан местом притяжения молодежи. На его стенах появится специальная отметка «Одобрено молодежью».

Ключевая миссия проекта «Точки притяжения» — создание карты молодежных пространств с единым планом мероприятий, на которой можно найти интересные площадки и получить возможности для самореализации по всей России.

Всего на конкурс было подано более 2 000 заявок со всей страны. Путем народного голосования и экспертной оценки из числа кандидатов были определены 300 победителей.

25 мая в 19:00 на площадке Центра культуры «Пионер» стартует цикл ежемесячных лекций об искусстве. Мероприятия будут проходить в рамках культурно-просветительской программы «Лекторий РОСИЗО в Саратове» и продлятся до октября текущего года. Первая лекция будет посвящена теме экспрессионизма в советском кинематографе.