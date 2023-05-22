фото: пресс-служба губернатора

Пляжный сезон в Саратовской области ожидается рано. Об этом стало известно сегодня, 22 мая, в ходе ПДС, в котором участвовали Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, министры, зампреды. Одним из вопросов, поднятых на совещании, стало открытие пляжного сезона. Из-за установившейся благоприятной погоды в этом году в Саратовской области пляжный сезон ожидается раньше обычного срока.

Роман Бусаргин поручил начальнику управления по безопасности жизнедеятельности Юрию Юрину заранее провести работу с собственниками пляжей для обеспечения расчистки территории и безопасности купальных зон. В прошлом году, согласно данным ведомства в регионе функционировало 109 пляжей.