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НовостиОбщество22 мая 2023 11:08

Пляжный сезон в Саратовской области ожидается рано

В прошлом году в регионе официально функционировали 109 пляжей
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба губернатора

фото: пресс-служба губернатора

Пляжный сезон в Саратовской области ожидается рано. Об этом стало известно сегодня, 22 мая, в ходе ПДС, в котором участвовали Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, министры, зампреды. Одним из вопросов, поднятых на совещании, стало открытие пляжного сезона. Из-за установившейся благоприятной погоды в этом году в Саратовской области пляжный сезон ожидается раньше обычного срока.

Роман Бусаргин поручил начальнику управления по безопасности жизнедеятельности Юрию Юрину заранее провести работу с собственниками пляжей для обеспечения расчистки территории и безопасности купальных зон. В прошлом году, согласно данным ведомства в регионе функционировало 109 пляжей.