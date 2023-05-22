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НовостиОбщество22 мая 2023 10:25

В «Ночи музеев» в Саратове приняли участие свыше 40 тысяч человек

Лидирует по числу посетителей в главную музейную ночь года Исторический парк «Моя Россия»
Елена Маркелова
Фото автора

Фото автора

Фото: Елена Маркелова

20 мая, в Ночь музеев, участниками тематических мероприятий в Саратове стали более 40 тысяч человек. События Ночи прошли в более чем 30 музеях, библиотеках, концертных залах региона. Поражало жанровое многообразие мероприятий.

Новичком акции стала областная палата Ремесел. Городской центр имени П.А.Столыпина «превратил» в экспозицию улицы города, проведя по нему пешеходные экскурсии.

Всего в Ночь музеев-2023 на саратовской земле состоялось двести событий. Более всего посетителей пришло 20 мая в Саратовской Исторический парк «Моя Россия». Здесь побывало 10 тысяч человек. На 2 тысяч меньше саратовцев пришло в тот вечер в музей имени А.Н.Радищева.