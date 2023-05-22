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НовостиОбщество22 мая 2023 9:58

Вера Синцова из Саратовской области победила во Всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Елена Маркелова
Фото: Минкультуры Саратовской области

Фото: Минкультуры Саратовской области

Посол гостеприимства Саратовской области Вера Синцова стала победителем конкурса «Мастера гостеприимства». Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» является главным туристическим состязанием страны.

Наша землячка стала лауреатом номинации «Менеджеры индустрии гостеприимства». Гранд-финал конкурс состоялся в Перми, на Форуме гостеприимства России.

Вера Синцова руководит туристско-информационным центром Балаково. Она является соорганизатором Фестиваля Клубники, на который каждый год приезжают свыше 20 тысяч гостей.