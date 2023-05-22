фото: "На дорогах Балаково"

В Балаково избили водителя самоката за оскорбления на дороге. Об этом стало известно из социальных сетей.

19 мая в городском сообществе «На дорогах Балаково» появилась публикация от подписчика по имени Михаил. Молодой человек опубликовал видеоролик с дорожным конфликтом, упомянув, что пострадавших на видео — его отец. Запись с видеорегистратора самоката показывает, что водитель самоката нарушил правила, переезжая перекресток на транспортном средстве, хотя, с учетом новых поправок в ПДД, перекресток необходимо преодолевать спешившись, ведя транспортное средство за собой. Водитель самоката словесно повздорил с мужчиной на внедорожнике Toyota Highlander, перегородившем ему путь и после оскорблений мужчины было разъехались, но во второй части ролика оскорбленный водитель внедорожника догоняет словоохотливого гражданина на тротуаре и бросается на него с кулаками. По словам автора поста, учинивший расправу мужчина нанес множественные травмы потерпевшему, среди которых сотрясение мозга. В комментариях балаковцы в основном негативно отнеслись к действиям обоих граждан — оскорблениям и нарушениям ПДД со стороны «самокатчика» и расправой с помощью кулаков со стороны водителя авто.