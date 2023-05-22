Фото: Архив КП

В Саратове жителям Заводского района до вечера отключили воду. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает паблик «Заводской online Саратов» во «ВКонтакте».

Для проведения ремонтных работ на пересечении улицы Брянской и проспекта Энтузиастов жителям десятка домов отключили воду.

В связи с этим, подача ресурса прекращена для абонентов улицы Брянская (от Санаторного проезда до поселка Князевка) и Минская. Также, воду отключили по адресам Акмолинский, Санаторный и Больничный проезды, проспект Энтузиастов, 69 и 90.

Кроме того, подача воды прекращена для жителей поселка Князевка.

Ремонтные работы завершатся ориентировочно до 20.00.

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