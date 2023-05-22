Мэрия Саратова возьмет кредит в 1,8 миллиарда рублей

Архив КП Фото: Даниил ОПАРИН

Администрация города Саратова объявила о планах оформить кредит. Конкурс на заем размером в 1,8 миллиарда рублей размещен на портале Госзакупки.

В пояснительной записке указано, что деньги предназначены для погашения управлением финансов саратовской мэрии долгов муниципального бюджета. Кредит берется на год, уточнили чиновники областного центра. Обслуживание ссуженных денег встанет городской казне в 150 миллионов рублей.

В первых числах июня муниципалитет планирует огласить имя победителя конкурса.