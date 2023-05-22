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НовостиОбщество22 мая 2023 9:26

Вор из Саратовской области стащил выпивку, и только спустя месяц закуску

40-летний житель Маркса получит 6 месяцев принудительных работ за череду мелких краж
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

За кражу колбасы, сыра, виски и дезодорантов 40-летний житель города Маркса Саратовской области получил полгода исправительных работ. Также его оштрафовали на 5 000 рублей.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, мелкий вор из Саратовской области совершил ряд краж в продуктовых магазинах Маркса. Так, 3 февраля текущего года он стащил с витрины алкомаркета «Красное и Белое» бутылку виски Jameson. Забавно, что закусить он решился лишь 1 марта. На этот раз мужчина решил бесплатно отовариться в «Пятерочке», откуда украл батон колбасы, две пачки сыра и три дезодоранта.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам принудительных работ и штрафу в 5 000 рублей.