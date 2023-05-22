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НовостиОбщество22 мая 2023 9:10

Жители Заводского района агитируют проголосовать за благоустройство сквера на «пролетарке»

Голосование продлится до 31 мая
Евгений Бадиков
Кадр с ролика, «Заводской Online Саратов»

Кадр с ролика, «Заводской Online Саратов»

Жители Заводского района агитируют проголосовать за благоустройство сквера на «пролетарке». Об этом стало известно из социальных сетей.

В субботу, 20 мая, в городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация от одной из подписчиц. В посте гражданка агитирует проголосовать за благоустройство сквера в микрорайоне «Пролетарский» на улице Прессовой в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда». В ролике-презентации в качестве спикера выступает президент областной федерации кудо Кирилл Ильин. Голосование продлится до 31 мая. На данный момент борьба ведется между данной территорией и участком проспекта 50 лет Октября.