На саратовских полях посеяли миллион гектаров подсолнечника

Фото Мининформ Саратовской области

В Саратовской области сельхозартели посеяли свыше двух миллионов гектаров яровых культур. Среди них свыше миллиона тысяч гектаров составили площади под подсолнечник.

На сегодняшний день сев в регионе прошел на 75 процентах запланированных земель, уточнили в пресс-службе территориального минсельхоза. Самые мощные локации полей под подсолнечник, в общей сложности превысившие 50 тысяч гектаров, - в Самойловском, Екатериновском, Калининском районах. В целом по традиции лидерами посевной являются Пугачевский, Калининский, Балашовский и Перелюбский районы.

Всего этой весной в Саратовской области планируется посеять 2,9 миллиона гектаров. Выросли площади под сахарную свеклу, горох, пшеницу твердых сортов.