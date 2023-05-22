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НовостиОбщество22 мая 2023 9:06

На саратовских полях посеяли миллион гектаров подсолнечника

Всего хлеборобы региона высеяли два миллиона гектаров яровых
Елена Маркелова
Фото Мининформ Саратовской области

Фото Мининформ Саратовской области

В Саратовской области сельхозартели посеяли свыше двух миллионов гектаров яровых культур. Среди них свыше миллиона тысяч гектаров составили площади под подсолнечник.

На сегодняшний день сев в регионе прошел на 75 процентах запланированных земель, уточнили в пресс-службе территориального минсельхоза. Самые мощные локации полей под подсолнечник, в общей сложности превысившие 50 тысяч гектаров, - в Самойловском, Екатериновском, Калининском районах. В целом по традиции лидерами посевной являются Пугачевский, Калининский, Балашовский и Перелюбский районы.

Всего этой весной в Саратовской области планируется посеять 2,9 миллиона гектаров. Выросли площади под сахарную свеклу, горох, пшеницу твердых сортов.