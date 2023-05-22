Саратовцы возмутились большими интервалами движения троллейбусов. Об этом стало известно из социальных сетей. Вчера, 21 мая, в городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация от подписчицы по имени Татьяна. По словам автора, 21 мая она не могла уехать из центра города с конечной остановки рядом с Троицким Собором. Женщина рассказала, что в интервале времени с 17:00 до 18:15 ни одного троллейбуса маршрута №4 на линии не было. При разговоре с диспетчером стало известно, что три троллейбуса уже были направлены в депо, а водитель четвертого отправился на обед. Возмущенная горожанка обратилась на горячую линию по телефону 240-240, но получила «дежурный ответ».