Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 8:43

Школьник Никита Королев из Саратова спас тонущую девочку

Ученик гимназии №108 вытащил десятилетнюю девочку из пруда
Евгений Бадиков

Школьник Никита Королев из Саратова спас тонущую девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования Саратовской области.

Ученик саратовской гимназии №108 Никита Королев спас 10-летнюю девочку, которая тонула в пруду. Министр образования региона Михаил Орлов наградил подростка в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

— Если бы не Никита, который отдыхал с друзьями у пруда, то происшествие могло бы завершиться для девочки трагически. Как только школьник услышал крики о помощи, то без раздумья бросился в воду и вытащил тонущую на берег, — прокомментировал министр.