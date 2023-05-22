Школьник Никита Королев из Саратова спас тонущую девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования Саратовской области.

Ученик саратовской гимназии №108 Никита Королев спас 10-летнюю девочку, которая тонула в пруду. Министр образования региона Михаил Орлов наградил подростка в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

— Если бы не Никита, который отдыхал с друзьями у пруда, то происшествие могло бы завершиться для девочки трагически. Как только школьник услышал крики о помощи, то без раздумья бросился в воду и вытащил тонущую на берег, — прокомментировал министр.