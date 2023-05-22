Фото: Архив КП

В Саратовской области за незаконную вырубку дубов мужчина заплатил почти 75 тысяч рублей. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает региональное ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, прецедент произошел в ноябре 2022 года. 42-летний житель села Колено Екатериновского района спилил четыре дуба, не имея на это разрешения.

Таким образом, мужчина причинил ущерб региональному министерству природных ресурсов и экологии.

Против сельчанина завели уголовное дело. За вырубку дубов на территории местного лесничества мужчина заплатил 74 тысяч 711 рублей.

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