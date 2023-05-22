Почти 20 лет многодетная мать из Саратовской области не может получить жилье

фото: Mash

Одинокая мать 4 детей из города Энгельса Саратовской области около 18 лет не может получить квартиру.

По данным телеграм-канала Mash, жительница Энгельса по имени Любовь воспитала четверых детей. В 2000-е из-за проблем пришлось продать трехкомнатную квартиру в Энгельсе. В 2005 году, после смерти мужа, она встала в очередь на получение квартиры, но жилье до сих пор не получила.

Один из сыновей Любови воевал в Чечне, другой призван в рамках частичной мобилизации для участия в СВО на территории Украины.

Следственным отделом по городу Энгельсу по данному факту организована проверка.