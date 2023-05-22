Фото: Архив КП

В Саратовской области на трассе загорелся автомобиль УАЗ «Фермер». Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ЧП произошло вчера, 21 мая, в Татищевском районе. В 7.31 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании.

На трассе Сызрань-Волгоград, недалеко от кафе «Турист», загорелся УАЗ «Фермер». На тушение выезжал один экипаж, при пожаре никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания является неисправность автомобиля.

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