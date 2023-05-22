Около 220 000 рублей саратовец компенсирует Почте России по решению суда Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда города Саратова.

Водитель «Почты России», который попал в ДТП, управляя служебной Toyota Camry, выплатит бывшему работодателю компенсацию в размере 218 800 рублей.

21 августа 2018 года на пересечении Пугачева и Большой Горной водитель «Почты России», нарушил правила движения и угодил в ДТП. В результате служебный автомобиль Toyota Camry, которым управлял незадачливый саратовец, получил множественные повреждения.

Горе-водитель и «Почта России» заключили соглашение о добровольном возмещении вреда. Сотрудник должен компенсировать работодателю 218 800 рублей. Последняя дата оплаты – 30 июля текущего года.

К январю 2022 года было погашено около 150 000 рублей. Однако в начале прошлого года «Почта России» уволила водителя, и он сразу прекратил выплаты. Компания подала иск в суд и потребовала взыскать с нарушителя 69 700 рублей и госпошлину в размере 2 400 рублей.