В Саратове новая набережная станет местом силы для киноманов

Кадр из фильма Алые паруса

На этой неделе в летнем кинотеатре на новой набережной Саратова стартует бесплатный показ полюбившихся зрителям художественных фильмов, которые давно и прочно вошли в сокровищницу мирового кино.

Завтра, 23 мая, в 19:00 покажут «Алые паруса», снятого по мотивам одноименной повести Александра Грина в 1961 году. В главных ролях - великий Василий Лановой и блистательная «Ассоль» всех времен и народов - Анастасия Вертинская.

В пятницу, 26 мая, в 19:00 начнется демонстрация доброго фильма Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса».

В субботу, 27 мая, в 17:00 юные кинолюбители смогут посмотреть фильм-сказку «Айболит-66», снятую по мотивам произведений Корнея Чуковского.

Напомним, что, открытие летнего кинотеатра на новой набережной состоялось 1 мая показом музыкального фильма «Волга-Волга». Далее, до 9 мая, там проходила киноакция «Победа одна на всех!», в рамках которой в летнем кинотеатре транслировались фильмы о Великой Отечественной войне.