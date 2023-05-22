Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратове на Алтынной горе столкнулись две иномарки – один человек госпитализирован с травмами. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло вчера, 21 мая, в Заводском районе Саратова. В 15.30 на Ново-Астраханском шоссе столкнулись Kia Sportage и Volkswagen Polo. За рулем кроссовера был 33-летний мужчина, легковушкой управляла 43-летняя женщина.

В результате аварии госпитализирована 24-летняя пассажирка Polo.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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