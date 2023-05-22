фото: Минспорта Саратовской области
Саратовские самбисты заняли первое место в командном зачете в турнире памяти Султана Ахмерова. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта области.
В ФОК «Звездный» прошли финальные поединки и награждение победителей XVII Всероссийских соревнований по самбо среди юношей, посвященных памяти вице-президента Всероссийской Федерации самбо Султана Ахмерова.
Победители определялись в девяти весовых категориях, за медали и главный приз соревнований боролись 207 самбистов. По результатам общекомандного зачета места распределились следующим образом:
1)Саратовская область
2)Москва
3)Краснодарский край
Всего саратовские самбисты завоевали 11 медалей, среди которых три золота, одно серебро и семь бронзовых наград. Главного приза соревнований удостоился Тигран Степанян из Армавира, выступающий в весовой категории 88 кг.
Обладателем главного приза соревнований - автомобиля, стал Тигран Степанян, победитель в весовой категории 88 кг., Армавир.