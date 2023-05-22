фото: Минспорта Саратовской области

Саратовские самбисты заняли первое место в командном зачете в турнире памяти Султана Ахмерова. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта области.

В ФОК «Звездный» прошли финальные поединки и награждение победителей XVII Всероссийских соревнований по самбо среди юношей, посвященных памяти вице-президента Всероссийской Федерации самбо Султана Ахмерова.

Победители определялись в девяти весовых категориях, за медали и главный приз соревнований боролись 207 самбистов. По результатам общекомандного зачета места распределились следующим образом:

1)Саратовская область

2)Москва

3)Краснодарский край

Всего саратовские самбисты завоевали 11 медалей, среди которых три золота, одно серебро и семь бронзовых наград. Главного приза соревнований удостоился Тигран Степанян из Армавира, выступающий в весовой категории 88 кг.

Обладателем главного приза соревнований - автомобиля, стал Тигран Степанян, победитель в весовой категории 88 кг., Армавир.