Фото: Архив КП

За последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает региональный оперштаб.

С начала эпидемии выздоровело 316 850 человек, за сутки 35.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Энгельсском районе — 30, в Саратове – 9, Балашовском — 6.

Коронавирус диагностировали у 22 пациентов в возрасте от 30 до 49 лет. Заболевших в возрастной категории от 65 лет и старше – 12.

Два пациента с пневмонией, остальные 47 с признаками ОРВИ.

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