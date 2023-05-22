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НовостиОбщество22 мая 2023 6:13

За последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса

Среди заболевших два пациента с пневмонией
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

За последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает региональный оперштаб.

С начала эпидемии выздоровело 316 850 человек, за сутки 35.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Энгельсском районе — 30, в Саратове – 9, Балашовском — 6.

Коронавирус диагностировали у 22 пациентов в возрасте от 30 до 49 лет. Заболевших в возрастной категории от 65 лет и старше – 12.

Два пациента с пневмонией, остальные 47 с признаками ОРВИ.

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