Саратовстат: средняя зарплата в регионе позволит купить квартиру за 7 лет

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В Саратовской области сохраняется рост цен на недвижимость. Чтобы накопить на свое «гнездышко» жителю региона понадобится копить большую часть зарплаты около 7 лет.

Как сообщает Саратовстат, средняя стоимость квартир в новостройках Саратовской области увеличилась за год почти на четверть (23,6 процента). Вторичный рынок растет с меньшими темпами, но и здесь цены поднялись на 12,6 процентов.

По подсчетам экспертов, за три года (с 2019 года) квадратный метр в новостройках подорожал с 38 800 до 73 000 рублей, на вторичном рынке — с 37 450 до 68 200 рублей.

Наибольший скачок цен был зафиксирован в конце 2022 года. Стоимость квадратного метра в новостройке достигла рекордных 75 000 рублей.

Эксперты утверждают, что подорожали и частные дома. Особенно это стало заметно на примере населенных пунктов, где насчитывается около одного миллиона жителей. В Саратове, по итогам прошлого года, жилой дом в среднем можно приобрести за 4 400 000 рублей. За 12 месяцев сумма выросла на 16 процентов, то есть на 600 000 рублей. Стоимость на землю под строительство частных домов также выросла на 35 процентов.

В среднем по России, откладывая всю зарплату, быстрее всего накопить на собственное жилье могут жители Магаданской области - за 3,8 года. Мурманцам для этого понадобится уже 4 года. А вот проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе для реализации мечты необходимо 4,4 года.

Саратовская область заняла 37 место квартирного рейтинга. В регионе накопить на квартиру можно, если откладывать всю среднюю зарплату в течение 7,2 лет.