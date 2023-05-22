Под Саратовом «Лада Ларгус» сбила косулю и оказалась в кювете

УГИБДД по Саратовской области

В Озинском районе ранним утром случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Об инциденте нам рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

В госавтоинспекции уточнили, что авария произошла в 05.30. На трассу рядом с поселком Модин выбежала косуля. Она была сбита проезжавшей машиной «Лада Ларгус».

В результате столкновения авто вылетело с дороги в кювет. 41-летний водитель отечественной легковушки и двое пассажиров были отправлены в районную клинику на госпитализацию.

Сотрудники ГИБДД пытаются в подробностях установить обстоятельства ЧП.