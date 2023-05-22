Володин: 91 процент саратовцев проголосовали за односменное обучение в школах

Телеграм-канал "Володин Саратов"

91 процент саратовцев проголосовали за обучение в школах в одну смену. Тематический опрос инициировал и провел с социальных сетях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В телеграм-канале сторонников политика опубликованы результаты голосования. В нем приняли участие 10 тысяч человек.

За обучение в школе в одну смену проголосовали 91 процент респондентов, в две - 9 процентов.

Наш земляк инициировал опрос неслучайно. Вячеслав Викторович убежден: при проектировании новых домов необходимо учитывать строительство объектов социальной сферы. Поскольку несколько многоэтажек были возведены без социальной инфраструктуры, то местные власти увидели выход в организации учебного процесса для местных детей в близлежащих школах в две смены. Володин выступил категорически против этого. Справедливость своих слов он подкрепил результатами опроса и позицией президента Владимира Путина, который требует ото всей вертикали власти решить задачу перехода школ на обучение в одну смену.