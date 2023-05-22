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НовостиОбщество22 мая 2023 3:38

Дроны и артиллерия атаковали саратовских военных в зоне СВО

Беспилотники совершили атаки на 97-ой полк, артиллеристы прицеливались на 98-ой
Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Дроны и артиллерия атаковали места дислокации саратовских военных в зоне специальной военной операции. О том, что минувшие выходные выдались напряженными, сообщили командиры 97-го и 98-го полков.

Они рассказали о тревожной обстановке в 97-ом по причине атаки вражескими беспилотниками. В телеграм-канале "Твои герои, Саратов!" уточняется: атаки окончились без потерь с нашей стороны.

На 98-ой полк прицеливались артиллеристы. Этим противник и ограничился, на наступление не решился, отметили саратовские бойцы.