Дроны и артиллерия атаковали саратовских военных в зоне СВО

Архив КП Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Дроны и артиллерия атаковали места дислокации саратовских военных в зоне специальной военной операции. О том, что минувшие выходные выдались напряженными, сообщили командиры 97-го и 98-го полков.

Они рассказали о тревожной обстановке в 97-ом по причине атаки вражескими беспилотниками. В телеграм-канале "Твои герои, Саратов!" уточняется: атаки окончились без потерь с нашей стороны.

На 98-ой полк прицеливались артиллеристы. Этим противник и ограничился, на наступление не решился, отметили саратовские бойцы.