Подполковник Алексей Сидиков из Саратова умер в зоне спецоперации от остановки сердца

Телеграм-канал Твои герои, Саратов!

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области, подполковник Алексей Сидиков. Печальную весть сообщили в телеграм-канале Героя России Александра Янкловича.

Уточняется, что офицер служил в 99-ом полку. Он был заместителем командира полка по тыловому обеспечению. У подполковника был позывной «Мангал». Сослуживцы рассказали, что он умер от остановки сердца.

Алексея Сидикова характеризуют очень добрым, отзывчивым человеком. В полку вспоминают, что зам по тылу делал все возможное для улучшения быта солдат на фронте. Авторы паблика отметили: полк понес огромную утрату и приносит глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Алексея.