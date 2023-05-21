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НовостиПроисшествия21 мая 2023 14:53

В Ртищево тело пропавшей пенсионерки обнаружили в колодце

Следователями СК проводится проверка
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 21 мая, в Ртищево тело пропавшей пенсионерки обнаружили в колодце. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, труп 64-летней женщины днем обнаружили полицейские, задействованные в ее поисках. Он находился в колодце на улице Заречной. Ранее женщина ночью ушла из дома, родственники обратились в полицию о ее пропаже.

Сотрудники областной службы спасения достали тело из колодца. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.