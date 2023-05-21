Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 21 мая, в Ртищево тело пропавшей пенсионерки обнаружили в колодце. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, труп 64-летней женщины днем обнаружили полицейские, задействованные в ее поисках. Он находился в колодце на улице Заречной. Ранее женщина ночью ушла из дома, родственники обратились в полицию о ее пропаже.

Сотрудники областной службы спасения достали тело из колодца. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.