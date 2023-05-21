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НовостиОбщество21 мая 2023 11:40

В Саратове универсальные спортивные площадки заработают в середине июня

Занятия будут проводиться с инструкторами
Наталия Калинина
Универсальные спортивные площадки, где можно проводить тренировки

Универсальные спортивные площадки, где можно проводить тренировки

В Саратове спортивные площадки заработают в середине июня. Там можно будет проводить тренировки дворовых футбольных команд. Об этом Роман Бусаргин пишет в своем Телеграм-канале.

- Решено ввести дополнительное поощрение для победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд.

В прошлом году победу одержали подростки из Озинского, Энгельсского, Ртищевского, Пугачевского, Александрово-Гайского районов и Саратова. Для них уже строят универсальные спортивные площадки. Они должны заработать в середине июня.

На площадках скоро появятся инструкторы. Прийти сможет любой желающий, - заявил Роман Бусаргин.