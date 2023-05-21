В Энгельсе почти на 1 месяц перекрывают улицу Тельмана

Фото: Новости Энгельсского района

В Энгельсе на 1 месяц перекрывают улицу Тельмана. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт автомагистрали. Работы производит ООО «Термостроймонтаж».

Ремонтные работы будут проходить на улице Тельмана, на участках от кольцевой развязки «Бык – солевоз» до улицы Полиграфическая и проспекта Фридриха Энгельса.

В связи с проведением работ, движение и стоянка автомобилей будут ограничены с 24 мая по 22 июня 2023 года.

На кольцевой развязке ограничений движения не предусмотрено.