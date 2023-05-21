Большинство саратовцев предпочитают школьное обучение в 1 смену

Большинство саратовцев предпочли бы, чтобы школьное обучение проходило в одну смену. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Телеграм-канале сторонников спикера ГД «Володин Саратов».

Согласно результатам опроса, на тему «Лучше, чтобы в школе было односменное обучение учеников или двухсменное?» 90 процентов саратовцев выступают за обучение в одну смену.

Опрос был опубликован сегодня, 21 мая, в 14:12. На 15:00 в нем приняли участие 1828 человек. В комментариях к посту, большинство саратовцев высказались в пользу более популярного варианта.

«Дети вечером плохо усваивают информацию, это биологически обусловлено», - высказывался саратовец за односменное обучение.

«Думаю, двухсменная учеба удобнее. Так можно ровнее распределить нагрузку и на детей, и на учреждения», - написал представитель противоположенного «лагеря».