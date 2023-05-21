Жительница Саратова отдала мошенникам 78 тысяч за «стендап концерт»

Жительница Заводского района Саратова отдала мошенникам 78 тысяч за билет на «стендап концерт». Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

28-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что в социальной сети ей написала знакомая и предложила посетить стендап концерт, который был 19 мая. Доверчивая саратовчанка прошла по ссылке для оплаты билета и ввела свои персональные данные и реквизиты банковского счета. С карты были списаны 2 тысяч рублей, но электронный билет так и не пришел.

Не дождавшись билетов, девушка сообщила администраторам сайта о проблеме. Ей предложили снова набрать данные для возврата денег. За несколько попыток девушка отправила мошенникам 58 780 рублей. После этого «служба поддержки» сообщила о технических проблемах на сайте и предложила переслать еще 20 тысяч по номеру телефона. В итоге сумма ущерба составила 78 780 рублей.

Получив свое, «администраторы» сайта перестали отвечать на сообщения, а пострадавшая догадалась связаться с подругой. Та пояснила, что ее страница в социальной сети была взломана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.