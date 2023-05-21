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НовостиПроисшествия21 мая 2023 10:52

Жительница Саратова отдала мошенникам 78 тысяч за «стендап концерт»

Девушка несколько раз отправляла деньги злоумышленникам
Наталия Калинина

Жительница Заводского района Саратова отдала мошенникам 78 тысяч за билет на «стендап концерт». Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

28-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что в социальной сети ей написала знакомая и предложила посетить стендап концерт, который был 19 мая. Доверчивая саратовчанка прошла по ссылке для оплаты билета и ввела свои персональные данные и реквизиты банковского счета. С карты были списаны 2 тысяч рублей, но электронный билет так и не пришел.

Не дождавшись билетов, девушка сообщила администраторам сайта о проблеме. Ей предложили снова набрать данные для возврата денег. За несколько попыток девушка отправила мошенникам 58 780 рублей. После этого «служба поддержки» сообщила о технических проблемах на сайте и предложила переслать еще 20 тысяч по номеру телефона. В итоге сумма ущерба составила 78 780 рублей.

Получив свое, «администраторы» сайта перестали отвечать на сообщения, а пострадавшая догадалась связаться с подругой. Та пояснила, что ее страница в социальной сети была взломана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.